Japonsko umetnost kamišibaja obujata simpozij in maraton kamišibaja

Ljubljana, 7. maja - Med 9. in 13. majem bodo po Sloveniji obujali kamišibaj, tradicionalno japonsko umetniško obliko pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru. Od četrtka do sobote bo na Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) potekal mednarodni simpozij, dan predtem pa bo vsak in povsod lahko sodeloval v vseslovenskem maratonu igranja kamišibaja.