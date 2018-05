AEK zmagovalec košarkarske lige prvakov

Atene, 6. maja - košarkarji grške ekipe AEK so zmagovalci letošnje izvedbe Fibine lige prvakov. V velikem finalu zaključnega turnirja v Atenah so premagali francoski Monaco s 100:94 (29:20, 53:44, 73:70). Tretji so igralci španske Murcie, ki so v malem finalu premagali nemški Ludwigsburg s 85:74 (18:17, 42:32, 60:53).