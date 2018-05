Na gorskem maratonu MTB Slavnik več kot 500 kolesarjev

Hrpelje, 6. maja - Drugega gorsko kolesarskega maratona MTB Slavnik se je udeležilo 518 kolesarjev, ki so se podali po razgibanem terenu Slavnika, Čičarije in Podgrajskega ter Matarskega podolja. Tekmovalci se se pomerili na treh različno dolgih progah, največ na 50-kilometrski dirki čez Slavnik, so sporočili organizatorji iz Kolesarskega društva Raketa.