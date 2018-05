Celjanke druge finalistke državnega prvenstva

Ljubljana, 6. maja - Potem ko so v soboto košarkarice Triglava še drugič v polfinalni seriji ugnale Akson Ilirijo in se tako uvrstile v finale državnega prvenstva, so se jim danes pridružile še igralke Cinkarne Celja, ki so tudi drugič zanesljivo premagale Maribor s 109:48 (31:11, 59:27, 84:39) in bodo tako v finalu branile naslov državnih prvakinj.