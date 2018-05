Odbojkarice VakifBanka ostajajo na evropskem vrhu

Bukarešta, 6. maja - Odbojkarice VakifBanka iz Istanbula so na zaključnem turnirju lige prvakov v Bukarešti ubranile naslov evropskih prvakinj. V finalu so s 3:0 (17, 11, 17) premagale romunski Volei Alba Blaj, ga pri tem povsem nadigrale in se veselile svojega četrtega naslova evropskega prvaka.