Primorske novice: Turisti jih (spet) prehitevajo (7. 5.)

Koper, 6. maja - Ker je lanska rekordna poletna turistična sezona razkrila mnogo logističnih šibkih točk, so v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec obljubili, da bodo skupaj z zavodom za turizem naredili vse, da se nerodnosti z ozkimi grli ne bi ponavljale. Prvomajski prazniki so razkrili, da jih turisti spet prehitevajo, v Primorskih novicah piše Neva Blazetič.