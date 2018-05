Atene, 6. maja - Košarkarji španske Murcie so osvojili tretje mesto v letošnji sezoni Fibine lige prvakov. V tekmi za tretje mesto so v Atenah na zaključnem turnirju premagali nemški Ludwigsburg s 85:74 (18:17, 42:32, 60:53). V finalu ob 19.30 bosta igrala atenski Aek in francoski Monaco.