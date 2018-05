Finance: Se vam (s)plača biti šef državne družbe? (7. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Si naši menedžerji zaslužijo toliko, kot so služili lani? Imamo na položajih prave ljudi, ki znajo narediti podjetja uspešna? Davki in plače so za blaginjo socialne države nujno potrebni, a je naše obdavčevanje plač nerazumno visoko. Zato imamo nižja neto izplačila, manj zapravljamo in posledično vsi živimo slabše, v Financah piše Tanja Smrekar.