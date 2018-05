München, 6. maja - Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja v Münchnu z nagradnim skladom 501.345 evrov. Tretji igralec sveta in prvi nosilec je v finalu s 6:3 in 6:3 premagal 13 let starejšega rojaka, 34. igralca sveta in šestega nosilca Philippa Kohlschreiberja.