Krka prestavila slavje Mure

Ljubljana, 6. maja - Nogometaši Mure so imeli v 27. krogu 2. SNL priložnost, da se že uvrstijo v elitno konkurenco. A so izgubili na gostovanju v Novem mestu, Krka jih je premagala še drugič, tako kot v Murski Soboti tudi tokrat z 2:1. Za Novomeščane sta v polno zadela Karlo Kesinović in Daniel Vujčić, zaostanek je 11 minut pred koncem znižal Amadej Maroša.