Kranjska Gora, 6. maja - Med vzponom v severni steni Triglava je danes dopoldan umrl planinec. Gorska nesreča se je zgodila na območju Belih plat, okoliščine pa kažejo na zdrs in večji padec v globino. Moški je umrl na kraju nesreče. V dolino so ga prepeljali z vojaškim helikopterjem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.