S tekom Wings for Life do sredstev za iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače

Maribor/Brdo pri Kranju/Rače, 6. maja - Na deset tisoče ljudi po vsem svetu bo danes že peto leto zapored teklo, poganjalo invalidske vozičke in hodilo v okviru teka Wings for Life World Run in s tem podpiralo iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače. Wings For Life je globalni projekt, tekači pa se po vsem svetu s starta poženejo v istem trenutku, le trase so seveda različne.