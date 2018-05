Tedenska napoved - rekreacija od 8. do 14. 5.

IZBRANI DOGODKI

Nočni tek po ulicah Kranja

Tek bo v soboto, 12. maja, ob 21. uri na Glavnem trgu, kjer bo tudi cilj. Proga poteka po ulicah starega mestnega jedra v 2,5 km krogih, prireditelji so pripravili tek na 5 in 10 kilometrov ter štafetni tek na 2 x 5 km. Informacije: www.ksk.si

Tečem, da pomagam - tek v Lipici

Spektakularno tekaško doživetje znotraj posestva kobilarne Lipica bo v soboto, 12. maja. Na dobrodelnem teku zbrana humanitarna sredstva bodo namenjena ranljivi skupini, ki jo bodo določili lions klubi Primorske cone. Informacije: www.tekvlipici.si

Ultra-Trail Vipavska dolina UTVV

Najdaljša, 100-kilometrska preizkušnja, obkroži Vipavsko dolino: iz rimskega obzidja v Ajdovščini se vzpne na Goro, z vrhov Golaki in Čaven ponuja čudovite razglede od Jadrana pa do Alp, tek skozi Trnovski gozd in spust v Dolino. Ob vzponu na južne obronke Vipavske doline se združi s 50-kilometrsko progo, ki ima nov start - srednjeveško mestece Vipavski Križ, bogati razgledi, vinogradi, ravno pravi čas za okušanje vipavskih češenj. Najkrajša, 25-kilometrska, trasa zaključuje krog okoli Vipavske doline: iz Gradišča pri Vipavi se strmo vzpone na Nanos, tek skozi gozd in krasen spust v dolino proti cilju. Dogodek bo v soboto, 12. maja. Informacije: http://100utvv.360vv.si, http://www.ultratrail.si/

KOLEDAR

TOREK, 8. maja

LJUBLJANA - Pomladna šola za turne kolesarje; turno kolesarstvo. Informacije: www.kgkvolja.si/event/sola-turnega-kolesarjenja-pomlad-2018/

LJUBLJANA - Nočni sešn za punce; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

AJDOVŠČINA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DORNBERK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MENGEŠ - Kamniško sedlo (1884 m); planinstvo. Informacije: Mojca Kočar, mojcakocar@gmail.com; http://pd-menges.si

MISLINJA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Bosna; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 9. maja

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka Gibit; tek. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Napoleoniki (Ita); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: ravnotežje 2; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOČEVJE - Žbevnica (Hrv, 1014 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

ORMOŽ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SENOVO - Brunk; pohodništvo. Seniorji. Informacije: http://pdbohor.si/

ZAGORJE OB SAVI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 10. maja

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

METLIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Preizkus hoje na 2 km in Cooperjev tekaški preizkus; pohodništvo. Informacije: www.sport-sezana.com

SOLKAN - Pomladni festival pohodništva Brda: Sabotinski nočni pohod ob polni luni (609 m); pohodništvo. Informacije: www.obcina-brda.si/dogodki/1521195370/2017121211003779/

ŠKOFJA LOKA - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 11. maja

LJUBLJANA - Teva MTB Kamp; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

ČRNOMELJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DOMŽALE - Tečaj Bodifit instruktor; aerobika. Informacije: www.fitnes-tecaji.si

MISLINJA - Mislinja - Poljana; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

ROGAŠKA SLATINA - Šmarnice na Ložnem; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.sportsmarje.com

TROJANE - 22. članski in veteranski turnir Trojane 2018; mali nogomet.

VIŠNJA GORA - Pohod prijetno domače; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

SOBOTA, 12. maja

LJUBLJANA - Mežaklja; pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Brevet Ljubljana 300km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=1EIW4iaTp1DL0aVQ

LJUBLJANA - Kobesnock (Avt, 1820 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Domžalski dom na Mali planini (1534 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Slap Orglice (870 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod po Međimurju (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Dolkova špica (2591 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Vrh Korena (1999 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Spominski pohod Draga Peršla; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Parenzana; turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Alpe-Adria BMX (državno prvenstvo BMX); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Medo pohod v Loški potok; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-tradicmedo-pohod-loki-potok-1252018.html

LJUBLJANA - Dan planincev PD Mercator; pohodništvo.

LJUBLJANA - Vrtaško sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 7. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

TRŽIČ - Orožnova koča (1346 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

TRŽIČ - Tečaj letnega gorništva; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - 15. majski tek; tek. Informacije: www.zs-ajdovscina.si

BLED - Tečemo za Asjine sanje; tek. Informacije: www.os-bled.si/projekti/tecemo-za-asjine-sanje/

BLED - Kolovrat (1065 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: 14. pohod po poti dr. Slavka Sušina; pohodništvo.

CELJE - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNO - Kalnik (Hrv, 643 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

FRAM - Lepenatka (1425 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Srečanje pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si/

GROSUPLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

GROSUPLJE - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IG - Mladinski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IZOLA - ReXov tek - po zaprti cesti med Izolo in Žusterno; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

IZOLA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

JESENICE - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Tončkov dom na Lisci (948 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Soška pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Krka; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Nočni tek po ulicah Kranja; tek. Informacije: www.ksk.si

KRANJ - Klek (Hrv, 1181 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Kolesarski dan pod Storžičem; kolesarstvo. Informacije: www.rekreatur.si

KRANJ - Križna gora (680 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Srečanje pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Srečanje pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LIPICA - Tečem, da pomagam - tek v Lipici; tek. Informacije: www.tekvlipici.si

LITIJA - 18. pohod po Oglarski poti; pohodništvo. Informacije: www.dole.si

LITIJA - 39. tek na Petelinjek; tek. Informacije: www.drustvo-marathon.si

LITIJA - Hleviška planina (908 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Srečanje pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LJUTOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LOGATEC - Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LUČE - Lovrenška jezera in Rogla (1517 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Lanež (1925 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Haloška pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Logarska dolina; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MEŽICA - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MURSKA SOBOTA - 17. Soboški pohod; pohodništvo. Informacije: www.zkts-ms.si

MURSKA SOBOTA - Dan Pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Ribniško Pohorje (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Bajkafest 2018 - festival gorskega kolesarjenja; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.bajkafest.si

NOVO MESTO - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Grad Fridrihštajn in Mestni vrh (1034 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

PREBOLD - Po oglarski poti; planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREDDVOR - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PREVALJE - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Slovenska Istra; kolesarstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADOVLJICA - Monticello (Ita, 1362 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA NA POHORJU - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Škocijanski zatok; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Škocjanski zatok; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Izvir Tolminke; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Trije kralji (1200 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Razpnimo jadra - Kal; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Družinsko kolesarjenje po Prekmurju; kolesarstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Jankov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - 3. tek po šmarskih bregih; tek. Informacije: www.sportsmarje.com

TRBOVLJE - Hochlantsch (Avt, 1722 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-tr.si

VIPAVA - Ultra-Trail Vipavska dolina UTVV; tek. Informacije: http://100utvv.360vv.si

VIPAVA - 100 Ultra Trail Vipava; tek. Informacije: www.ultratrail.si

ZREČE - Od Trojan proti Laškemu; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Razpnimo jadra - Kal; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Kal (985 m); pohodništvo. Pohod na Kal iz različnih smeri in zabavna orientacija z vzponom na Kal Informacije: www.pdzalec.si

ŽALEC - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT 2018; orientacija. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

DOL PRI LJUBLJANI - Dvigni rit, bodi fit - dan za zdravje v Dolu pri Ljubljani; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: http://dol.si/vsi-dogodki/dan-za-zdravje-prireditev-dvigni-rit-bodi-fit/

LJUBNO OB SAVINJI - Steklasova pot; pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

ŠENTRUPERT - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

POLJČANE - Hrušica - Žapuže; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

DUPLEK - NKBM triatlon Dooplek; triatlon. Informacije: www.triatlonlajf.si

MAJŠPERK - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

CIRKULANE - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

ROGAŠOVCI - Kleibencetlov pohod; pohodništvo.

ROGAŠOVCI - Po poteh Janka Kleinbencetla; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

SVETA TROJICA - Srečanje planincev MDO Pomurje; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 13. maja

LJUBLJANA - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Sv.Ilija in Bela krajina; pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Vrtača (2128 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Glagoljaška pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Oberlercherspitze (Avt, 3107 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike XC vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BREŽICE - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Dragotov pohod - Golažijada; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DIVAČA - Po soteski reke Reke; pohodništvo. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/po-soteski-reke-reke-86

FRAM - Botanični vrt Tal; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KOMENDA - 12. VN Občine Komenda; kolesarstvo. Informacije: www.kdrog.si

KRANJ - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si/izleti/

MARIBOR - Toti pecikl: okoli Pekrske gorce; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

MARIBOR - Pomladni NA NOGE!; pohodništvo. Informacije: www.nanoge.si/pomladni/

MARIBOR - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MORAVSKE TOPLICE - 3. pordašinski pohod; pohodništvo.

PODČETRTEK - Jožefov Pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Jeterbenk (774 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREBOLD - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Kurji vrh (1732 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SLOVENSKA BISTRICA - Pot ob Kolpi; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

STANJEVCI - Majski pohod po obronkih vasi Stanjevci; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - 42. spominski in rekreativni pohod na Blegoš; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - Bijele stijene (Hrv, 1335 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŠENTRUPERT - Pot romarjev; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

GORENJA VAS - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

HORJUL - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 14. maja

MARIBOR - Tek po Betnavskem gozdu; tek.

NAZARJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si