Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 6. maja - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo dopoldne več v južni in osrednji Sloveniji. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.