V požaru hiše v naselju Sv. Vrh dve osebi poškodovani

Mokronog, 6. maja - V naselju Sv. Vrh v občini Mokronog - Trebelno je nekaj po 23. uri zagorela stanovanjska hiša. Gasilci

so požar lokalizirali in pogasili. V požaru sta se poškodovali dve osebi, oskrbeli so ju reševalci in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.