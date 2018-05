James Cleveland približal konferenčnemu finalu, do 3:0 tudi Boston

Cleveland, 6. maja - Košarkarji Clevelanda in Bostona so le še eno zmago oddaljeni od konferenčnega finala lige NBA vzhodne konference. Cleveland je v noči na nedeljo s 105:103 premagal Toronto, odločilni koš je s ob zadnjem zvoku sirene dosegel LeBron James. Boston je bil po podaljšku boljši od Philadelphie s 101:98. Boston in Cleveland vodita v zmagah s 3:0.