Winnipeg le še zmago oddaljen od konferenčnega polfinala, Washington povišal na 3:2

Ljubljana, 6. maja - Hokejisti Winnipega so v noči na nedeljo s 6:2 premagali Nashville in v polfinalni seriji zahodne konference lige NHL povedli s 3:2 v zmagah. Washington je v peti tekmi vzhodne konference s 6:3 ugnal Pittsburgh in v zmagah prav tako povedel s 3:2. Šesti tekmi ekipe čakajo po dveh dneh premora.