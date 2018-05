Porto s Casillasom državni prvak Portugalske

Lizbona, 6. maja - Nogometaši Porta so portugalski prvaki v sezoni 2017/18. Do naslova so prišli po sinočnjem remiju med Benfico in Sportingom Lizbono z 0:0. Porto bo igral danes proti Feirenseju, a ima štiri točke prednosti, do konca prvenstva pa je po tem le še en krog. Porto je osemindvajsetič portugalski prvak, prvič s španskim vratarjem Ikerjem Casillasom.