Ameriška in slovenska policija imata podobno delo, a različne vire

New York, 6. maja - Višji policijski inšpektor in uradnik za zvezo v Centru za varovanje in zaščito, ki varuje domače in tuje državne predstavnike Erik Demirovič, se je v ZDA udeležil Globalne varnostne konference v okviru pobude Proti varnejšemu svetu. V pogovoru za STA je med drugim dejal, da imata ameriška in slovenska policija podobno delo, a različne vire.