Čehi premagali Slovake, Švicarji pa Avstrijce

Koebenhavn, 5. maja - Drugi dan svetovnega prvenstva v hokeju na Danskem je prinesel dva sosedska obračuna, tri podaljške in tri dvoboje, kjer ni bilo dvomov o zmagovalcih; najbolj zanimivo je bilo med Čehi in Slovaki, zmagali so Čehi, sosedski obračun pa so po podaljšku dobili tudi Švicarji proti Avstriji.