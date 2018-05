Jaziri in Daniel prvič v finalu turnirjev ATP

Istanbul, 5. maja - Tunizijec Malek Jaziri in Japonec Taro Daniel bosta igrala v nedeljskem finalu teniškega turnirja ATP v Istanbulu z nagradnim skladom 426.145 evrov. Jaziri je v polfinalu premagal Srba Lasla Djereja s 6:3 in 6:2, Daniel pa je bil boljši od Francoza Jeremyja Chardyja s 6:3, 4:6 in 6:4. Jaziri in Daniel bosta prvič igrala v finalu turnirjev ATP.