Portugalsko-ameriški finale v Estorilu

Estoril, 5. maja - V finalu teniškega turnirja ATP v portugalskem Estorilu z nagradnim skladom 501.345 evrov se bosta pomerila domačin Joao Sousa in Američan Frances Tiafoe. Prvi je v polfinalu premagal Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6:4, 1:6 in 7:6 (4), drugi pa drugega nosilca, Španca Pabla Carrena s 6:2 in 6:3.