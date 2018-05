Zupinova in Pleško v Zagrebu do norm za atletsko evropsko prvenstvo

Zagreb, 5. maja - Agata Zupin v teku na 200 m in Nejc Pleško v metu kladiva sta na atletskem mitingu v Zagrebu zmagala in dosegla normi za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu. Uspešnih je bilo še nekaj slovenskih reprezentantov, ki so posegli po najvišjih mestih.