Zrinjski nogometni prvak BiH

Sarajevo, 5. maja - Nogometaši Zrinjskega iz Mostarja so prvaki Bosne in Hercegovine za sezono 2017/18. Naslov so si zagotovili dva kroga pred koncem, z zmago 3:1 v hercegovskem derbiju proti Širokem Brijegu in porazom sarajevskega Železničarja proti Radniku iz Bijeljine. Njihova prednost zdaj znaša šest točk, so pa uspešnejši v medsebojnih dvobojih z Železničarjem.