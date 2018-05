Nafta začasno na drugo mesto 2. SNL

Ljubljana, 5. maja - Nogometaši Nafte so v 27. krogu 2. SNL v gosteh s 5:3 premagali Veržej in se vsaj začasno prebili na drugo mesto. Bravo je bil s 4:1 boljši od Zarice Kranja, Roltek Dob pa s 4:3 od Fužinarja. Preostale tekme bodo v nedeljo. Vodilna Mura bo igrala proti Krki, muraši bi si v primeru zmage že zagotovili prvo mesto v 2. SNL in napredovanje.