Moskva, 5. maja - Nogometaši Lokomotive Moskve so ruski prvaki. Naslov so si zagotovili z današnjo domačo zmago proti Zenitu z 1:0. Junak tekme je bil Eder z golom v 88. minuti. Lokomotiva je tretjič v zgodovini ruski prvak, prejšnja naslova je osvojila leta 2002 in 2004.