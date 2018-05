Nemca v finalu teniškega turnirja v Münchnu

München, 5. maja - V finalu teniškega turnirja v nemškem Münchnu z nagradnim skladom 501.345 evrov se bosta pomerila domačina Philipp Kohlschreiber in Alexander Zverev. Kohlschreiber, šesti nosilec, je v prvem polfinalu ugnal rojaka Maximiliana Martererja s 6:2 in 6:4, prvopostavljeni Zverev je bil s 7:5 in 6:2 boljši od Chunga Hyeona iz Južne Koreje.