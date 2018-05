Tokić: Malenkosti se tokrat niso obrnile v našo prid

Halmstad, 5. maja - Slovenski namiznoteniški reprezentanci sta končali nastope na svetovnem prvenstvu v Halmstadu, moški so se uvrstili na 17. do 20. mesto, ženske pa na 29. do 32. mesto. Uvrstitvi sta v mejah pričakovanega, v obeh taborih pa menijo, da so bile priložnosti, da bi se dosegli še kaj več, a se malenkosti tokrat niso obrnile njim v prid.