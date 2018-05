Petri Kvitovi turnir v Pragi

Praga, 5. maja - Češka teniška igralka Petra Kvitova je zmagovalka turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 250.000 dolarjev, potem ko je na današnjem finalnem dvoboju po dveh urah in 16 minutah premagala Romunko Mihaelo Buzarnescu s 4:6, 6:2 in 6:3. Kvitova je dosegla 23. turnirsko zmago in prejela ček v višini 43.000 ameriških zelencev.