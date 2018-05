Tekači Nanosa na 62. tradicionalnem pohodu Pot ob žici edini pod dvema urama

Ljubljana, 5. maja - Gorski tekači Aleš Žontar, Marko Tratnik in Nejc Lokar (ŠD Nanos) so zmagali v teku trojk na 62. pohodu Pot ob žici v Ljubljani. Na 29 kilometrov so edini tekli pod dvema urama (1:57:05). Skupaj je zadnji dan prireditve nastopilo prek 5700 tekačev, od tega 188 trojk na 29 km, 1171 na 12,5 km, 372 osnovnošolskih in 132 srednješolskih.