Petkove nevihte na severovzhodu povzročile precej težav

Ljubljana/Slovenj Gradec/Maribor/Ptuj/Murska Sobota, 5. maja - Nevihte z močnejšimi nalivi, ki so v petek zvečer in prvem delu noči nastajale na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju, so povzročile precej težav. Meteorna voda je zalila kletne in bivalne prostore številnih stanovanjskih objektov, pa tudi prostore nekaterih podjetij in trgovin. V bližini Maribora je zaradi udara strele zagorel objekt.