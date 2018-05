Izrael umaknil kandidaturo za nestalno članico VS ZN

New York, 5. maja - Izrael se je v petek umaknil iz boja za enega od desetih sedežev za nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov. S tem sta za dva sedeža, predvidena za skupino Zahodna Evropa in ostali, ostali le še dve kandidatki, Belgija in Nemčija, poročajo tuje tiskovne agencije. Dveletni mandat novih nestalnih članic se bo začel prihodnje leto.