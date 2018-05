Na desettisoče Slovakov na ulicah zahtevalo svobodo medijev in predčasne volitve

Bratislava, 5. maja - Na ulicah večjih slovaških mest se je v petek zbralo skupno več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali svobodo medijev in predčasne volitve, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za najnovejše v valu protestov po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove.