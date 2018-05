New Orleans do prve, Houston do druge polfinalne zmage

New Orleans, 5. maja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta bili v noči na soboto na sporedu tretji polfinalni tekmi v zahodni konferenci. New Orleans je po dveh porazih v Oaklandu na domačem parketu zanesljivo ukanil Golden State s 119:100 in izid v zmagah znižal na 1:2, medtem ko je Houston v Salt Lake Cityju slavil s 113:92 in v zmagah povedel z 2:1.