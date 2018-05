V ZDA nastaja nova televizija po vzoru Fox News

New York, 5. maja - Medijska skupina Sinclair, ki je zaslovela z naročilom lokalnim televizijskim voditeljem po ZDA, da preberejo manifest proti medijem in v korist predsednika Donalda Trumpa, krepi svoj položaj na desnem medijskem prostoru v ZDA in ustanavlja novo novičarsko televizijo. Ta naj bi se zgledovala po televiziji Fox News, poroča ameriški medij Politico.