Na obisku pri Trumpu 22. maja predsednik Južne Koreje

Washington, 5. maja - Na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu bo 22. maja predsednik Južne Koreje Moon Jae-in, je v petek sporočila Bela hiša. To bo že tretje dvostransko srečanje obeh predsednikov in bo potrdilo trajno moč zavezništva in globoko prijateljstvo med državama, poročajo tuje tiskovne agencije.