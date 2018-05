Newyorške borze zaključile v zelenem

New York, 4. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem območju. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje po začetnih mešanih občutkih ob poročilu z ameriškega trga dela spodbudili dobički v tehnološkem sektorju, predvsem zaradi rasti delnic tehnološkega giganta Appla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.