Večina evropskih borz teden končala z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 4. maja - Borze v Evropi so teden večinoma končale z rastjo. Med vlagatelji danes odmevajo najnovejši podatki s trga dela v ZDA, ki so pokazali mešano sliko: medtem ko se je stopnja brezposelnosti spustila na najnižjo raven po decembru 2000, so delodajalci ustvarili manj novih delovnih mest od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.