Strokovnjaki OPCW zaključili misijo v sirski Dumi

Amsterdam, 4. maja - Inšpektorji Mednarodne organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so zaključili misijo v sirski Dumi, kjer naj bi sirski režim v začetku aprila uporabil kemično orožje, so danes sporočili iz OPCW. Na Nizozemsko so prinesli v Dumi vzete vzorce, na podlagi katerih bodo zdaj ugotavljali, ali je bilo kemično orožje dejansko uporabljeno.