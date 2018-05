Vreme: Ponoči oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 4. maja - Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Predvsem v prvem delu noči se bodo na Štajerskem in v Pomurju še pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Do jutra bodo padavine večinoma oslabele, oblačnost se bo počasi trgala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.