ZNP medije poziva k uravnoteženemu poročanju pred parlamentarnimi volitvami

Ljubljana, 4. maja - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ob začetku volilne kampanje vsem javnim medijem in medijem, ki so v večinski državni lasti, priporoča, da do volitev še posebno pozornost posvetijo profesionalnemu, nepristranskemu in uravnoteženemu poročanju. Zagotovijo naj enakopravno tekmo vsem listam, ki se potegujejo za izvolitev v državni zbor.