Ljubljanska borza ta teden v prazničnem vzdušju

Ljubljana, 4. maja - Ljubljanska borza je skrajšani trgovalni teden - borza je bila namreč v torek in sredo zaradi praznika zaprta - ob odsotnosti pomembnejših novic iz gospodarstva in skromnem prometu končala z rahlo rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP je pridobil 0,35 odstotka in končal pri 844,23 točke, tečaji delnic v indeksu pa so končali različno.