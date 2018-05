Češko-romunski finale v Pragi

Praga, 4. maja - Čehinja Petra Kvitova in Romunka Mihaela Buzarnescu sta finalistki teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Drugopostavljena Kvitova je s 7:6 (6) in 6:0 odpravila šesto nosilko, Kitajko Shuai Zhang, sedmpostavljena Buzarnescujeva pa je bila s 4:6, 6:3 in 7:5 boljša od Italijanke Camile Giorgi.