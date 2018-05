Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 4. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno. Vlagatelje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razveselila novica, da je bila stopnja brezposelnosti v ZDA aprila najnižja od leta 2000. Vendar pa je bilo ustvarjenih le 164.000 neto novih delovnih mest, kar je manj od pričakovanj, ki so se gibala okrog 190.000.