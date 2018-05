Ljubljanska borza: V ospredju delnice Zavarovalnice Triglav in Krke

Ljubljana, 4. maja - Ljubljanska borza je skrajšan trgovalni teden končala s pozitivnim predznakom. Indeks blue chipov SBI TOP se je v primerjavi s četrtkom zvišal za pol odstotka, podražila se je večina delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 1,53 milijona evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav in Krke.