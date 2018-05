Alibaba drvi od rekorda do rekorda

Peking, 4. maja - Kitajski internetni koncern Alibaba je zadnjem četrtletju poslovnega leta, med letošnjim januarjem in marcem, ustvaril odlične rezultate. Prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 61 odstotkov na 9,87 milijarde dolarjev, so danes sporočili iz družbe. To je precej bolje od napovedi analitikov.