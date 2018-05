Na mejnem prehodu Vinica vnovič podaljšali gradnjo dodatnega čakalnega pasu

Vinica/Ljubljana, 5. maja - Gradnjo dodatnega čakalnega pasu na slovenski strani mejnega prehoda Vinica, ki so jo začeli oktobra lani, so po prvem podaljšanju zaradi neugodnega vremena podaljšali še za dodatne štiri mesece. To bo naložbo podražilo za nekaj manj kot 210.000 evrov in podaljšalo do predvidoma konec avgusta, so za STA sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.