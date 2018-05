Koalicija Združene levice in Sloge za preprečitev razprodaje skupne zasebne lastnine

Ljubljana, 4. maja - V Združeni levici in Slogi, ki bosta na junijskih volitvah nastopili skupaj, so prepričani, da gre pri njuni koaliciji za zmagovito kombinacijo. V sporočilu za javnost so med drugim napovedali, da bodo po oblikovanju novega sklica DZ preprečili "nadaljnjo razprodajo skupne zasebne lastnine".