V Cerkljanskem muzeju razstava o 40-letni glasbeni poti Zlatka Kaučiča

Cerkno, 4. maja - V Cerkljanskem muzeju bodo zvečer odprli razstavo ob 40-letnici ustvarjanja bobnarja, tolkalca in nagrajenca Prešernovega sklada Zlatka Kaučiča. Združuje fotografije, plakate, članke, recenzije, druge dokumente in diskografske izdaje, nekatera Kaučičeva glasbila in artefakte. Razstava Zlatko Kaučič: Mnogoterost ritma bo na ogled do 27. maja.