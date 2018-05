Začenja se evropski program izmenjave zdravstvenega osebja

Ljubljana, 7. maja - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije danes začenja tradicionalni program izmenjave zdravstvenega osebja, katerega namen je izmenjava dobrih praks med zdravstvenimi strokovnjaki in ustanovami znotraj EU, Švice in Srbije. Programa v tujini se bodo udeležili trije slovenski strokovnjaki, so sporočili iz omenjenega združenja.